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    Галактионов: И у меня, и у Агаларова есть огромное желание работать вместе

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    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов поделился впечатлениями после поражения от «Сочи» в матче «Кубка Матч Премьер» (1:1, 2:4 по пенальти).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Данный турнир мы рассматриваем как часть предсезонной подготовки. Нам предстоит контрольный матч с ЦСКА. Своим задачи решаем, есть группа игроков на просмотре.

    Мое будущее? Думаю, что продление контракта зависит в любой команде от результата», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    Галактионов также прокомментировал новости о том, что лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Гамид Агаларов может оказаться в «Пари НН».

    «Я с ним уже работал, у нас прошел олимпийский цикл. Это качественный игрок, у нас с ним прекрасные отношения. И у меня, и у него есть огромное желание работать вместе.

    Но тут много сопутствующих факторов, которые могут повлиять. Качественные футболисты всем нужны, мы — не исключение. Вопрос — насколько этот переход вообще реализуем», — сказал он.

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