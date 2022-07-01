Галактионов: И у меня, и у Агаларова есть огромное желание работать вместе

Главный тренерподелился впечатлениями после поражения отв матче «Кубка Матч Премьер» (1:1, 2:4 по пенальти).

«Данный турнир мы рассматриваем как часть предсезонной подготовки. Нам предстоит контрольный матч с ЦСКА. Своим задачи решаем, есть группа игроков на просмотре.

Мое будущее? Думаю, что продление контракта зависит в любой команде от результата», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Галактионов также прокомментировал новости о том, что лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Гамид Агаларов может оказаться в «Пари НН».

«Я с ним уже работал, у нас прошел олимпийский цикл. Это качественный игрок, у нас с ним прекрасные отношения. И у меня, и у него есть огромное желание работать вместе.

Но тут много сопутствующих факторов, которые могут повлиять. Качественные футболисты всем нужны, мы — не исключение. Вопрос — насколько этот переход вообще реализуем», — сказал он.