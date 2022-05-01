«Барселона» — «Мальорка»: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче на 25-й минуте открыли каталонцы. Альба навесил справа на противоположный фланг, где Депай принял мяч, вошёл в штрафную и с полулёта пробил под опорную ногу боровшемуся с ним Маффео. Голкипер не ожидал такого удара и просто не успел среагировать.
На 54-й минуте «Барса» удвоила преимущество. Удар Феррана Торреса из центра штрафной защитники «Мальорки» заблокировали, но, Бускетс, подобрав мяч, пробил точно в дальний нижний угол ворот.
Гости отыграли один мяч на 79-й минуте. После мягкого заброса Севильи в штрафную Раильо рванул к вратарской, попытался замкнуть в подкате, а мяч рикошетом от колена залетел в сетку ворот.
После этой игры «Барселона» поднялась на вторую строчку таблицы Ла Лиги — 66 очков, «Мальорка» — 16- место и 32 очка.