«Барселона» — «Мальорка»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 34-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу над— 2:1.

Счет в матче на 25-й минуте открыли каталонцы. Альба навесил справа на противоположный фланг, где Депай принял мяч, вошёл в штрафную и с полулёта пробил под опорную ногу боровшемуся с ним Маффео. Голкипер не ожидал такого удара и просто не успел среагировать.

На 54-й минуте «Барса» удвоила преимущество. Удар Феррана Торреса из центра штрафной защитники «Мальорки» заблокировали, но, Бускетс, подобрав мяч, пробил точно в дальний нижний угол ворот.

Гости отыграли один мяч на 79-й минуте. После мягкого заброса Севильи в штрафную Раильо рванул к вратарской, попытался замкнуть в подкате, а мяч рикошетом от колена залетел в сетку ворот.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Мальорка 2:1 Голы: 1:0 Мемфис Депай (25'), 2:0 Серхио Бускетс (54'), 2:1 Антонио Райльо (79') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Дани Алвес, Рональд Араухо, Жерар Пике, Жорди Альба, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Gavi, Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг, Мемфис Депай Мальорка: Анхель Родригес, Фернандо Ниньо, Дани Родригес, Бриан Оливан, Родриго Батталья, Антонио Санчес, Пабло Маффео, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Франко Руссо, Серхио Рико Предупреждения: Gavi (35'), Антонио Райльо (63'), Клеман Гренье (64'), Жорди Альба (90 + 1'), Пабло Маффео (90 + 1')

После этой игры «Барселона» поднялась на вторую строчку таблицы Ла Лиги — 66 очков, «Мальорка» — 16- место и 32 очка.