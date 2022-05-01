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    «Барселона» победила «Мальорку» и поднялась на вторую строчку таблицы Примеры

    «Барселона» — «Мальорка»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 34-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала домашнюю победу над «Мальоркой» — 2:1.

    «Барселона»
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    «Барселона»

    Счет в матче на 25-й минуте открыли каталонцы. Альба навесил справа на противоположный фланг, где Депай принял мяч, вошёл в штрафную и с полулёта пробил под опорную ногу боровшемуся с ним Маффео. Голкипер не ожидал такого удара и просто не успел среагировать.

    На 54-й минуте «Барса» удвоила преимущество. Удар Феррана Торреса из центра штрафной защитники «Мальорки» заблокировали, но, Бускетс, подобрав мяч, пробил точно в дальний нижний угол ворот.

    Гости отыграли один мяч на 79-й минуте. После мягкого заброса Севильи в штрафную Раильо рванул к вратарской, попытался замкнуть в подкате, а мяч рикошетом от колена залетел в сетку ворот.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Мальорка 2:1
    Голы: 1:0 Мемфис Депай (25'), 2:0 Серхио Бускетс (54'), 2:1 Антонио Райльо (79') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Дани Алвес, Рональд Араухо, Жерар Пике, Жорди Альба, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Gavi, Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг, Мемфис Депай Мальорка: Анхель Родригес, Фернандо Ниньо, Дани Родригес, Бриан Оливан, Родриго Батталья, Антонио Санчес, Пабло Маффео, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Франко Руссо, Серхио Рико Предупреждения: Gavi (35'), Антонио Райльо (63'), Клеман Гренье (64'), Жорди Альба (90 + 1'), Пабло Маффео (90 + 1')

    После этой игры «Барселона» поднялась на вторую строчку таблицы Ла Лиги — 66 очков, «Мальорка» — 16- место и 32 очка.

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