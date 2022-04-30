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    «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 35-го тура английской Премьер-Лиги «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Начало — в 14:30 по московскому времени

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    Эдди Хау и Юрген Клопп
    Добро пожаловать на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль», который будет открывать 38-й тур Английской Премьер-Лиги! Начало матча — в 14:30 по московскому времени. За ходом матча вы можете следить вместе с нашим онлайном.

    До матча

    Стартовые составы команд:

    «Ньюкасл»: Дубравка — Таргетт, Берн, Шер, Крафт — Уиллок, Шелви, Гимараеш — Сен-Максимен, Жоэлинтон, Альмирон

    «Ливерпуль»: Алиссон — Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон — Милнер, Хендерсон, Кейта — Жота, Мане, Диас

    Чемпионат Англии вступает в завершающую стадию. Сегодня оба коллектива из Ливерпуля и Манчестера будут решать свои задачи на пути к чемпионству. Первым в бой вступает «Ливерпуль», который приехал в гости к «Ньюкаслу». Коллектив Юргена Клоппа занимает второе место в чемпионате, набрав 79 очков в 33-х матчах. В случае победы сегодня «Ливерпуль» как минимум до вечернего матча «Манчестер Сити» против «Лидса» возглавит турнирную таблицу. Напомним, что подопечные Пепа Гвардиолы сейчас лидируют в чемпионате с 80 очками в активе после 33-х матчей.

    «Ливерпуль» на неделе сделал весомую заявку на выход в финал Лиги Чемпионов, обыграв на «Энфилде» «Вильярреал» со счетом 2:0. Что касается чемпионата, то мерсисайдцы не проигрывают в 2022 году, общая продолжительность беспроигрышной серии насчитывает 14 матчей. В прошлым туре коллектив Юргена Клоппа в мерсисайдском дерби обыграл «Эвертон» 2:0, отличились Робертсон и Ориги.

    «Ньюкасл» располагается на 9 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 43 очка после 34-х сыгранных матчей. Подопечные Эдди Хау побеждают уже в 4-м матче подряд, поочередно обыграв «Вулверхэмптон» (1:0), «Лестер» (2:1), «Кристал Пэлас» (1:0) и «Норвич» (3:0). Удастся ли «Ливерпуль» прервать победную серию «Ньюкасла» мы узнаем сегодня, начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.32.

    Прямая речь

    Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау

    — «Ньюкасл» набрал потрясающий ход. Эдди Хау сыграл в этом огромную роль. Также они подписали одного из наших аналитиков, Марка Лейланда, это тоже важный фактор. Марк, если смотришь, знай, что мы теперь играем совершенно иначе!

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