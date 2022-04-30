«Ливерпуль» сыграет на выезде против «Ньюкасла» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 14:30 мск. «Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ после 34-х сыгранных матчей, в которых набрал 43 очка.

«Сороки» ворвались в топ-10 благодаря недавней серии побед. «Ньюкасл» начал апреля с неприятного поражения от «Тоттенхэма» (1:5), но после этого выиграл четыре матча подряд.

Коэффициенты матча Ньюкасл — Ливерпуль 1 7.80 X 4.70 2 1.40 Ставка

Команда Эдди Хау одержала победы над «Вулверхэмптоном», «Лестером», «Кристал Пэлас» и «Норвичем». И этой действительное серьезное достижение.

Все прогнозы на АПЛ

Домашняя победная серия «Ньюкасла» в АПЛ составляет уже шесть матчей. При этом у «сорок» лишь одно поражение в 12-ти предыдущих матчах на своем поле.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» тем временем по-прежнему находится на второй строке, отставая от «Манчестер Сити» на одно очко.

«Ливерпуль» начал неделю с победы над «Вильярреалом» в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов. «Красные» забили испанцам два безответных мяча.

Но тут самое главное, что превосходство команды Юргена Клоппа было просто пугающим. «Вильярреалу», по сути, повезло, что он пропустил лишь два мяча.

Между тем, в рамках АПЛ беспроигрышная серия «Ливерпуля» составляет уже 14 матчей (12 побед и две ничьи).

«Ливерпуль» пропустил лишь три мяча в десяти предыдущих матчах чемпионата Англии.

Прогноз и ставка

На «Ньюкасл» в этом матче можно поставить за 7.90, ничью букмекеры предлагают за 5.10, а победу «Ливерпуля» — за 1.47.

У «Ливерпуля», скорее всего, будут проблемы. Выиграть с крупным счетом вряд ли получится. «Ньюкасл» словно ожил с тех пор, как в команду пришел Эдди Хау.

И лучше всего «сороки» играют как раз дома. Хочется верить, что интрига в чемпионской гонке будет сохраняться до последней минуты заключительного тура, но в данном случае от ставки на победу «Ливерпуля» лучше воздержаться. «Ньюкасл» может удивить.

Ставка — обе команды забьют за 1.91.

Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.32.