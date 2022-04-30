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    «Мы рады, если не сказать — счастливы». Шалимов — о победе «Урала» в матче с «Динамо»

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    Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:2).

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    «Сегодня были силы радоваться после игры. Мы рады, если не сказать — счастливы. Нам надо было выдержать натиск "Динамо". Пропустили быстрый гол, но после этого сразу пришли в себя. Этого раньше нам не хватало. После этого игра была равная. Мы даже владели мячом. При счёте 3:2 мы защищали результат, потому что обязаны были это делать.

    Что мешает обыгрывать "Крылья" и "Химки"? Сегодня мы изменили схему. Как только Шатов набрал хорошую форму, мы сразу перешли на четыре защитника. С "Крыльями" и "Химками" мы играли в три защитника. У нас опытная команда. У нас всего два молодых парня, у остальных есть большой опыт игры в РПЛ», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата».

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