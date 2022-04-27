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    Роде: Игра в Лиге Европы придает мотивации «Айнтрахту»

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    Полузащитник «Айнтрахта» Себастьян Роде рассказал о готовности к предстоящему матчу 1/2 финала Лиги Европы с «Вест Хэмом».

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    «У нас было непростое начало сезона, особенно в бундеслиге. У нас было много неприятных матчей.

    Но мы успешно играли в Лиге Европы, этот турнир придал нам мотивацию.

    На групповом этапе у нас были трудные соперники, такие как "Олимпиакос" и "Фенербахче", но мы с честью вышли из группы.

    Матчи против "Бетиса" и "Барселоны" получились просто невероятными», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Матч «Вест Хэм» — «Айнтрахт» пройдет в Англии 28 апреля. С прогнозом можно ознакомиться по ссылкам: тут и тут.

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