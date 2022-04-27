Роде: Игра в Лиге Европы придает мотивации «Айнтрахту»

Полузащитникрассказал о готовности к предстоящему матчу 1/2 финала Лиги Европы с

«У нас было непростое начало сезона, особенно в бундеслиге. У нас было много неприятных матчей.

Но мы успешно играли в Лиге Европы, этот турнир придал нам мотивацию.

На групповом этапе у нас были трудные соперники, такие как "Олимпиакос" и "Фенербахче", но мы с честью вышли из группы.

Матчи против "Бетиса" и "Барселоны" получились просто невероятными», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Матч «Вест Хэм» — «Айнтрахт» пройдет в Англии 28 апреля. С прогнозом можно ознакомиться по ссылкам: тут и тут.