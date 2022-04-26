Чемпионат Украины завершен досрочно. «Шахтер» признан чемпионом

завершен досрочно, сообщает официальный сайт УПЛ.

В связи с ситуацией на территории страны оставшаяся часть турнира не будет доиграна.

Турнирная таблица УПЛ сезона-2021/22 зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года и признана всеми клубами как окончательная.

Чемпионом признан донецкий «Шахтер», занимавший 1-е место с 47 очками после 18 туров.

На участие в еврокубках от Украины в УЕФА подают заявки 5 команд: «Шахтер» и киевское «Динамо» — в Лиге чемпионов, «Днепр-1» — в Лиге Европы, «Заря» и «Ворскла» — в Лиге конференций.

Награждение призеров в этом сезоне проводиться не будет.