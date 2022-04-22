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    Колыванов: «Алании» и «Енисею» терять нечего, они уже дошли до полуфинала Кубка

    Футбол Кубок России Футбол России Алания Енисей Зенит Динамо Спартак Рубин Локомотив Крылья Советов
    Бывший нападающий «Динамо», российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от полуфинальных матчей Кубка России сезона-2021/22.

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    По итогам жеребьевки стало известно, что «Динамо» сыграет против «Алании», а «Спартак» встретится с «Енисеем».

    В четвертьфинале владикавказцы выбили из борьбы «Зенит», а красноярцы — «Рубин».

    «Выбил "Енисей" и "Крылья Советов", и "Локомотив", и сейчас "Рубин". Понятное дело, что "Спартак" и "Динамо" по классу выше своих соперников, но в любом случае противостояние состоит из одной игры. Произойти может всё, что угодно.

    Игроки "Спартака" и "Динамо" выше по уровню, чем у "Енисея" и "Алании", но я думаю, что будут очень интересные игры. А "Алания" — вы сами видите. Она играет в атакующий футбол, "Енисей" играет в атакующий футбол, поэтому матчи должны получиться результативными.

    Командам ФНЛ терять нечего, они уже дошли до полуфинала. Поэтому они постараются сделать чудо, чтобы обыграть ведущие наши команды. Всё может произойти, но, думаю, что и "Динамо", и "Спартак" отнесутся к этим матчам с полной ответственностью, потому что давно не играли в финале Кубка, и каждой команде престижно его завоевать.

    Не будет ли недооценки со стороны клубов РПЛ? Сейчас уже нет. Понятно, что всегда непросто настраиваться на команду, которая ниже уровнем. Но сейчас все понимают, что, раз они дошли до этой стадии, у них есть коллектив, есть команда, есть ребята, которые могут добиваться результата. Любая недооценка может привести к трагедии», — сказал Колыванов в интервью «Газете.ру» .

    В обоих полуфинальных матчах Кубка России по итогам жеребьевки хозяевами оказались московские клубы.

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