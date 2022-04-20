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    «Ман Сити» разгромил «Брайтон» и вернул лидерство в АПЛ

    «Манчестер Сити» — «Брайтон»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион
    В перенесенном матче 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» со счетом 3:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 54-й минуте. Де Брёйне справа прошёл вперёд и сделал пас в штрафную площадь гостей. После серии рикошетов мяч отскочил к Рияду Марезу, который с десяти метров пробил мимо Санчеса в дальний угол.

    На 65-й минуте Марез от углового флага откатил мяч на Фодена, чей удар справа с двадцати шести метров в дальний угол с несколькими рикошетами стал результативным.

    А на 82-й минуте перехватили хозяева мяч на чужой половине поля. Де Брёйне слева сделал пас на Бернарду Силву, который с линии штрафной площади пробил в ближний угол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Брайтон энд Хоув Альбион 3:0
    Голы: 1:0 Рияд Марез (53'), 2:0 Филип Фоден (65'), 3:0 Бернарду Силва (82') Манчестер Сити: Эдерсон, Жоау Канселу, Джон Стоунс (Александр Зинченко, 77'), Эмерик Лапорт, Натан Аке (Рубен Диаш, 46'), Кевин Де Брёйне (Габриэл Жезус, 83'), Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган, Рияд Марез, Филип Фоден, Бернарду Силва Брайтон энд Хоув Альбион: Дэнни Уэлбек (Ниль Мопе, 77'), Энок Мвепу, Alexis MacAllister, Соломон Марч, Moisés Caicedo (Джереми Сармиенто, 73'), Паскаль Гросс, Тарик Лампти (Адам Уэбстер, 61'), Марк Кукурелья, Льюис Данк, Йоэл Велтман, Роберт Санчес Предупреждения: Alexis MacAllister (79'), Адам Уэбстер (81'), Льюис Данк (89')

    Благодаря этой победе команда Хосепа Гвардиолы вернулась на 1-ю строчку в турнирной таблице, обойдя «Ливерпуль» на 1 очко.

    Календарь и таблица АПЛ

    В активе «Сити» сейчас 77 очков после 32 игр. «Брайтон» идет на 10-й позиции: 40 очков после 33 игр.

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