«Спартак» — ЦСКА: прогноз, составы, коэффициенты

Столичныеобъявили стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка России.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников, Обляков, Мухин, Гбамен, Медина, Карраскаль, Языджи.

Запасные: Тороп, Боков, Фукс, Ахметов, Дзагоев, Эджуке, Зайнутдинов, Магнуссон, Ушаков, Яковлев, Заболотный.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Чернов, Кофрие, Классен, Мартинс, Зобнин, Бакаев, Игнатов, Николсон.

Запасные: Селихов, Свинов, Литвинов, Толстопятов, Сунгатулин, Шайхтдинов, Денисов, Рассказов, Маркитесов, Пруцев, Шитов, Соболев.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 2.46, на успех «Спартака» — 3.40, на ничью — 3.40. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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