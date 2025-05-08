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    «Фиорентина» не уступит «Бетису», «Юргорден» даст бой «Челси» в Лондоне

    Экспресс дня 8 мая. Ставки и прогнозы на футбол

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    Энцо Мареска
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в Лиге Европы и Лиге конференций На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик»

    Футбол. Лига Европы

    «Манчестер Юнайтед» проваливает сезон в АПЛ, чего не скажешь о еврокубках. В чемпионате Англии команда находится на 15-й строчке. Набрано 39 очков в 35 встречах.

    В Бильбао манкунианцы сыграли прекрасно. Удалось разгромить соперника со счетом 3:0. В домашнем матче на «Олд Траффорд» важно не растерять комфортное преимущество. Но в такой сценарий верится с трудом.

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    • «Атлетик» в мае еще ни разу не победил. Помимо фиаско в игре с «МЮ», испанский клуб в Примере разошелся миром с «Реалом Сосьедад» Встреча закончилась со счетом 0:0.

    Сложно представить, что испанский клуб возьмет реванш. Да, победа «Атлетика» возможна, но забить минимум три гола на «Олд Траффорд» — задача крайне тяжелая. Скорее всего, команды не будут отсиживаться в обороне и сыграют результативно.

    Ставка: ТБ 2 за 1.42.

    «Фиорентина» — «Бетис»

    Футбол. Лига конференций

    «Фиорентина» не смогла порадовать своих фанатов в первом матче в Испании. «Фиалки» уступили 1:2. Однако есть шанс исправить ситуацию в домашней встрече.

    В мае «Фиорентина» проиграла все два матча. Помимо встречи с «Бетисом», был еще неудачный поединок с «Ромой» в Серии А. В итальянской столице «Фиорентина» проиграла со счетом 0:1.

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    «Бетис» с конца апреля серьезно прибавил. На данный момент у клуба четырехматчевая выигрышная серия. Получится ли снова победить — на этот раз во Флоренции?

    Прогнозы и ставки на футбол

    На чужих полях «Бетис» играет очень удачно. В предыдущих восьми выездных матчах клуб из Севильи ни разу не уступил. Серия длится с 8 февраля, когда «Бетис» потерпел поражение в Виго в игре с «Сельтой» (2:3).

    Ставка: «Фиорентина» не проиграет за 1.40.

    «Челси» — «Юргорден»

    Футбол. Лига конференций

    В первом матче никаких сюрпризов не было. «Челси» разгромил соперника в гостях со счетом 4:1. В ответной встрече интриги нет. «Челси» должен вновь одержать уверенную победу.

    В выходные у «Челси» была тяжелейшая битва с «Ливерпулем» в АПЛ. Новоиспеченный чемпион потерпел поражение в Лондоне. Скорее всего, Энцо Мареска предоставит лидерам «Челси» отдых. Высока вероятность, что хозяева сыграют резервным составом.

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    • У «Юргордена» есть мотивация как можно лучше проявить себя в Лондоне. Безусловно, гости постараются забить. Шведы — редкие гости в полуфиналах еврокубков. Терять «Юргордену» уже точно нечего.

    После ЛЕ впереди у «Челси» матчи с «Ньюкаслом» и «Манчестер Юнайтед». Разгрома гостей не будет. Все-таки «Юргорден» — не мальчики для битья. Шведскому клубу по силам хотя бы раз забить в Лондоне.

    Ставка: Победа «Юргордена» с форой (+3) за 1.41.

    Общий коэффициент — 2.80.

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    Экспресс дня 8 мая: прогноз и ставка за 2.80, статистика, коэффициенты матча 08.05.202522:00. «Фиорентина» не уступит «Бетису», «Юргорден» даст бой «Челси» в Лондоне
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