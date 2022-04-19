Мостовой о возможном назначении Гончаренко в «Урал»: Всегда где-то всплывал по непонятным причинам

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал информацию о возможном назначениина пост главного тренера

Сообщалось, что Гончаренко может возглавить «Урал» в том случае, если клуб по итогам сезона останется в РПЛ.

«Гончаренко в "Урале"? Не знаю. Я в Гончаренко ничего такого не вижу. Где бы он ни работал, его везде увольняли. В принципе ничего и не добивался.

Другое дело, что всегда где-то всплывал по непонятным причинам. Вот что меня сильно бесит: когда из одной команды увольняют, а через недели две он появляется в другой команде. Это вообще безобразие, я этого не понимаю.

Я еще в Испании такой период застал: одного тренера убрали, а он в другую команду ушел сразу. Как так?», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, предыдущим местом работы Гончаренко был «Краснодар», откуда его уволили в начале января.

«Урал» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 25-ти туров.