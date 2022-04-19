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    Мостовой о возможном назначении Гончаренко в «Урал»: Всегда где-то всплывал по непонятным причинам

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Урала».

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    Сообщалось, что Гончаренко может возглавить «Урал» в том случае, если клуб по итогам сезона останется в РПЛ.

    «Гончаренко в "Урале"? Не знаю. Я в Гончаренко ничего такого не вижу. Где бы он ни работал, его везде увольняли. В принципе ничего и не добивался.

    Другое дело, что всегда где-то всплывал по непонятным причинам. Вот что меня сильно бесит: когда из одной команды увольняют, а через недели две он появляется в другой команде. Это вообще безобразие, я этого не понимаю.

    Я еще в Испании такой период застал: одного тренера убрали, а он в другую команду ушел сразу. Как так?», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

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    • Напомним, предыдущим местом работы Гончаренко был «Краснодар», откуда его уволили в начале января.

    «Урал» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 25-ти туров.

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