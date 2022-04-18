«Вредные разговоры». В «Урале» отреагировали на слухи о возможном назначении Гончаренко

Президент «Урала»прокомментировал информацию о том, что перед началом нового сезона команду может возглавить

Сообщалось, что Гончаренко может возглавить «Урал» в том случае, если клуб останется в РПЛ.

«Сейчас команду тренирует Игорь Шалимов, мы ему доверяем. Любые разговоры о смене тренера считаем несвоевременными и вредными: команда в непростом положении.

И сейчас каждый — и тренер, и игрок — должен быть сосредоточен на выполнении главной задачи, сохранении места в РПЛ», — приводит слова Иванова пресс-служба «Урала».

«Урал» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 25-ти туров.