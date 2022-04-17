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    «Крылья Советов» обыграли «Краснодар»

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    В рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» встречались с «Краснодаром». Встреча завершилась победой домашней команды со счётом 2:0.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    Счёт в матче на 24-й минуте открыл Владислав Сарвели с передачи Антона Зиньковского. На 53-й минуте Максим Глушенков с паса Дениса Якубы установил окончательный счёт в матче — 2:0 в пользу «Крыльев Советов».

    «Крылья Советов» с 38 очками поднялись на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Краснодар» (39) — пятый. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга (55).

    Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Его помощниками выступили Валентин Мурашов и Наиль Сайфетдинов.

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