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    Мане и Салах остались в запасе «Ливерпуля» на матч с «Бенфикой»

    «Ливерпуль» — «Бенфика» : прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Бенфики» на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    Первая игра между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу «Ливерпуля».

    «Ливерпуль»: Алисон, Конате, Милнер, Кейта, Фирмино, Гомес, Хендерсон, Диогу Жота, Цимикас, Диас, Матип.

    Запасные: Келлехер, Фабиньо, Ван Дейк, Алькантара, Мане, Салах, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Робертсон, Ориги, Александро-Арнольд, Эллиотт.

    «Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Гримальдо, Вертонген, Эвертон, Нуньес, Диогу Гонсалвеш, Вайгль, Отаменди, Таарабт, Рамуш.

    Запасные: Элтон Лейте, Мейте, Сеферович, Яремчук, Мариу, Лазаро, Радоньич, Диаш, Алмейда, Бернарду, Алвару, Морато.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ливерпулю». Коэффициент на его победу — 1.21, на успех «Бенфики» — 10.00, на ничью — 6.40. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь, здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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