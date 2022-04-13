«Ливерпуль» — «Бенфика» : прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составына ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Первая игра между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу «Ливерпуля».

«Ливерпуль»: Алисон, Конате, Милнер, Кейта, Фирмино, Гомес, Хендерсон, Диогу Жота, Цимикас, Диас, Матип.

Запасные: Келлехер, Фабиньо, Ван Дейк, Алькантара, Мане, Салах, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Робертсон, Ориги, Александро-Арнольд, Эллиотт.

«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Гримальдо, Вертонген, Эвертон, Нуньес, Диогу Гонсалвеш, Вайгль, Отаменди, Таарабт, Рамуш.

Запасные: Элтон Лейте, Мейте, Сеферович, Яремчук, Мариу, Лазаро, Радоньич, Диаш, Алмейда, Бернарду, Алвару, Морато.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ливерпулю». Коэффициент на его победу — 1.21, на успех «Бенфики» — 10.00, на ничью — 6.40. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь, здесь и тут.

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