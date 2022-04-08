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    В «Химках» опровергли информацию о конфликте футболистов с Юраном

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    Член наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков опроверг информацию о том, что в команде существует конфликт между игроками и главным тренером Сергеем Юраном.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Глупости, информация не соответствует действительности», — заявил Терюшков «Матч ТВ».

    Ранее «Чемпионат» сообщил, что у ряда ведущих футболистов «Химок» есть вопросы к Юрану по формированию состава, и что игроки планируют бойкотировать матч с ЦСКА в рамках 24-го тура РПЛ.

    52-летний Юран в третий раз возглавил подмосковную команду в феврале 2022 года. В пяти матчах команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и дважды проиграла.

    После 23 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» с 21 набранным очком занимают в турнирной таблице 14-е место.

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