В «Химках» опровергли информацию о конфликте футболистов с Юраном

Сергей Юран Фото: globallookpress.com
«Глупости, информация не соответствует действительности», — заявил Терюшков «Матч ТВ».
Ранее «Чемпионат» сообщил, что у ряда ведущих футболистов «Химок» есть вопросы к Юрану по формированию состава, и что игроки планируют бойкотировать матч с ЦСКА в рамках 24-го тура РПЛ.
52-летний Юран в третий раз возглавил подмосковную команду в феврале 2022 года. В пяти матчах команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и дважды проиграла.
После 23 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» с 21 набранным очком занимают в турнирной таблице 14-е место.