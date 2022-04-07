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    Нкунку может вернуться в «ПСЖ»

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    Вингер «Лейпцига» Кристофер Нкунку может перейти в «Пари Сен-Жермен», сообщает французский журналист Адриен Гренье.

    Кристофер Нкунку
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    Кристофер Нкунку

    «ПСЖ» готов заплатить за Нкунку 70 миллионов евро, которые «Лейпциг» хочет получить за футболиста в случае продажи этим летом.

    В «Париже» считают, что 24-летний полузащитник способен усилить команду, а также стать достойной заменой Неймару. В клубе рассматривают вариант, при котором бразилец, несмотря на то, что год назад с ним был подписан новый долгосрочный контракт.

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    • Нкунку, как известно, выступал за «ПСЖ» до перехода в «Лейпциг». Летом 2019 года немецкий клуб заплатил за француза 15 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что Нкунку хочет купить «Бавария», которая присматривает замену для Сержа Гнабри.

    Нкунку в текущем сезоне провел за «Лейпциг» 40 матчей, забил 27 мячей и отдал 17 результативных передач.

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