Нкунку может вернуться в «ПСЖ»

Вингер «Лейпцига»может перейти в, сообщает французский журналист Адриен Гренье.

«ПСЖ» готов заплатить за Нкунку 70 миллионов евро, которые «Лейпциг» хочет получить за футболиста в случае продажи этим летом.

В «Париже» считают, что 24-летний полузащитник способен усилить команду, а также стать достойной заменой Неймару. В клубе рассматривают вариант, при котором бразилец, несмотря на то, что год назад с ним был подписан новый долгосрочный контракт.

Нкунку, как известно, выступал за «ПСЖ» до перехода в «Лейпциг». Летом 2019 года немецкий клуб заплатил за француза 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Нкунку хочет купить «Бавария», которая присматривает замену для Сержа Гнабри.

Нкунку в текущем сезоне провел за «Лейпциг» 40 матчей, забил 27 мячей и отдал 17 результативных передач.