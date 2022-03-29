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    «Бавария» хочет купить лидера «Лейпцига»

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    Атакующий полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку стал трансферной целью «Баварии».

    Кристофер Нкунку
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    Кристофер Нкунку

    По информации известного немецкого журналиста Кристиана Фалька, в «Баварии» задумались о покупке Нкунку в связи с возможным уходом из команды Сержа Гнабри.

    Мюнхенский клуб до сих пор не договорился с Гнабри о новом контракте. У сторон есть кардинальные разногласия по финансовым условиям. Футболист хочет получать не меньше 15 миллионов евро за сезон, но «Бавария» не готова платить ему такие деньги.

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    • Отмечается, что возможный трансфер Нкунку обойдется «Баварии» в 70 миллионов евро. Но оформить сделку немецкий чемпион сможет только в случае продажи одного из своих футболистов.

    В текущем сезоне Нкунку провел за «Лейпциг» 39 матчей, в которых забил 26 мячей и сделал 12 результативных передач.

    Ранее сообщалось, что нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может перейти в «Барселону».

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