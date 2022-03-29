«Бавария» хочет купить лидера «Лейпцига»

Атакующий полузащитник «Лейпцига»стал трансферной целью

По информации известного немецкого журналиста Кристиана Фалька, в «Баварии» задумались о покупке Нкунку в связи с возможным уходом из команды Сержа Гнабри.

Мюнхенский клуб до сих пор не договорился с Гнабри о новом контракте. У сторон есть кардинальные разногласия по финансовым условиям. Футболист хочет получать не меньше 15 миллионов евро за сезон, но «Бавария» не готова платить ему такие деньги.

Отмечается, что возможный трансфер Нкунку обойдется «Баварии» в 70 миллионов евро. Но оформить сделку немецкий чемпион сможет только в случае продажи одного из своих футболистов.

В текущем сезоне Нкунку провел за «Лейпциг» 39 матчей, в которых забил 26 мячей и сделал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может перейти в «Барселону».