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    ЭСК: Пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Динамо» был назначен ошибочно

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    Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что пенальти в ворота «Краснодара» в матче 23-го тура РПЛ с «Динамо» был назначен ошибочно.

    «Динамо» — «Краснодар»
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    «Динамо» — «Краснодар»

    Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу московского коллектива, единственный гол в матче был забит именно с этого спорного пенальти.

    «Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизодах с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Краснодара» на 45+2-й минуте матча и неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Динамо» на 90+3-й минуте матча.

    «Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды "Краснодар" на 45+2-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды "Краснодар" Александра Черникова, прихватившего за майку атакующего игрока команды "Динамо" Фёдора Смолова в собственной штрафной площади, ещё не являлись основаниями считать их наказуемыми, так как, согласно правилам игры, их нарушением является только та задержка, которая очевидно приводит к препятствованию продвижению соперника.

    Учитывая данный факт, судья должен был ограничиться в данной ситуации максимум назначением штрафного удара, так как возможное препятствование продвижению атакующего игрока никак не влияло на него в штрафной площади, а повторная задержка произошла уже за пределами штрафной площади и была достаточно лёгкой.

    Комиссия отмечает, что в действиях атакующего игрока "Динамо" Фёдора Смолова просматривались элементы симуляции, и напоминает судьям о рекомендации взвешенно подходить к применению VAR-видеопросмотра (»географические« решения), инициируя в комплексных ситуациях видеопросмотр на поле», — приводит текст решения официальный сайт РФС.

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