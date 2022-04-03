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    Тибо Куртуа: Не знаю, заслужил ли «Реал» победу в матче с «Сельтой»

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    Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (2:1).

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    «Это очень важная победа. С "Сельтой" всегда сложно играть на их поле. Все матчи, в которых я здесь участвовал, были тяжёлыми. Не знаю, заслужили ли мы победу, потому что в первом тайме мне пришлось совершить пару хороших сейвов.

    "Сельта" хорошо перемещала мяч, действовала активно. В первом тайме мы плохо прессинговали. Они играли через центр и доминировали, но в итоге победу одержали мы. Очень важные три очка. Впереди Лига чемпионов, нужно двигаться дальше», — приводит слова Куртуа пресс-служба «Реала».

    Мадридский «Реал» в 30 матчах набрал 69 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Сельта» (36) — на 11-м месте.

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