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    «Уфа» вырвала победу у «Крыльев Советов»

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    В матче 23-го тура Российской Премьер-лиги «Крылья Советов» сыграли на своём поле против «Уфы». Матч завершился со счётом 1:2 в пользу гостей.

    Гамид Агаларов
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    Гамид Агаларов

    На 12-й минуте счёт открыл защитник «Уфы» Юрий Журавлёв, который воспользовался результативной передачей от полузащитника Олега Иванова. На 68-й минуте «Крылья Советов» отыгрались, забил игрок обороны Фернандо Костанца. На 87-й минуте окончательный счёт установил нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.

    «Крылья Советов» набрали 32 очка и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (21) — на 14-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

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