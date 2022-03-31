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    Тренер сборной Украины: Я против того, чтобы нам дарили путевку на ЧМ-2022

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    Главный тренер сборной Украины Александр Петраков хочет, чтобы его команда добыла путевку на ЧМ-2022 в честной спортивной борьбе.

    Александр Петраков
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    Александр Петраков

    Ранее в СМИ прозвучали призывы пропустить сборную Украины на чемпионат мира автоматически.

    «Мы всем говорили, что будем делать, как будут идти наши дела в отборе на чемпионат мира.

    УЕФА скажет нам, какого числа мы будем играть в июне. Мы все обсудили, у нас полное понимание ситуации, но не буду говорить, что мы будем делать дальше.

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    • "Подаренный" выход на ЧМ? Я полностью поддерживаю Ярмоленко. Мы должны играть, добывать эту путевку. Я говорю только за себя. Есть еще президент, исполком УАФ. Но лично я против, нужно играть», — приводит слова Петракова Футбол 24.

    Сборная Украины в полуфинальном стыковом матче квалификации ЧМ-2022 должна сыграть с командой Шотландии. Ожидается, что игра состоится в июне. Победитель этой пары встретится в финале стыков со сборной Уэльса.

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