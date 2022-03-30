ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиРеформа Лиги чемпионов: удар по Суперлиге и сенсациям
  • 13:39
    • Даниил Серохвостов победил в спринтерской гонке на чемпионате России по биатлону
  • 13:31
    • Наталья Непряева и Светлана Николаева завоевали золото в командном спринте на ЧР
  • 13:30
    • ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2022
  • 13:26
    • Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали золото в командном спринте на ЧР
  • 12:46
    • Гнабри может уйти из «Баварии» в «Реал»
    Все новости спорта

    Дешам не исключил попадания Жиру в сборную Франции на ЧМ-2022

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Милан ЧМ-2022 Сборная Франции Футбол Франции
    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о шансах нападающего «Милана» Оливье Жиру на попадание в национальную команду на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

    Оливье Жиру
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Оливье Жиру

    «Я поговорил с Оливье о настоящем, как и со многими другими игроками. Что касается будущего, я ничего пока не знаю. Всё будет зависеть от множества факторов. Оливье подтвердил на поле, что способен забивать за сборную Франции. Посмотрим, что будет в июне. Стиль Жиру нам давно известен. Он полезен для команды. Оливье обладает необходимым голевым чутьём. Даже когда он не забивает, он играет важную роль», — приводит слова Дешама TF1.

    Напомним, сборная Франции заняла 1-е место в турнирной таблице группы D отбора ЧМ-2022 и вышла в финальную стадию турнира.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Заключительный матч в Магнитогорске снова получится результативным?
  • «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • В Казани ожидаем верховой поединок
  • «Рубин» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Брага» возьмет реванш у «Бенфики»?
  • «Брага» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Послезавтра в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч Панама — Канада
  • Футбол
  • Завтра в 04:05
    •  1.84
  • Прогноз на матч Мексика — Сальвадор
  • Футбол
  • Завтра в 04:05
    •  1.86
  • Прогноз на матч Руд — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Коста-Рика — США
  • Футбол
  • Завтра в 04:05
    •  1.78
  • Прогноз на матч Квитова — Швентек
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры