Михневич дал комментарий по поводу выхода Польши на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Польшипрокомментировал победу своей команды над Швецией (2:0), благодаря чему она пробилась на чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Это особенный вечер не только для меня, но и для всего польского футбола. Не будем забывать, что для некоторых наших игроков это, вероятно, последний шанс сыграть в финальной стадии чемпионата мира, и я очень рад, что они его не упустят», — цитирует пресс-служба УЕФА Михневича.

Напомним, что сборная Польши пробилась в финал стыковых матчей без борьбы. В полуфинале она должна была в гостях играть со сборной России, которую ФИФА и УЕФА отстранили от международных соревнований.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2022 запланирована на 1 апреля 2022 года.