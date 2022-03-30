Михневич дал комментарий по поводу выхода Польши на ЧМ-2022

Чеслав Михневич Фото: globallookpress.com
«Это особенный вечер не только для меня, но и для всего польского футбола. Не будем забывать, что для некоторых наших игроков это, вероятно, последний шанс сыграть в финальной стадии чемпионата мира, и я очень рад, что они его не упустят», — цитирует пресс-служба УЕФА Михневича.
Напомним, что сборная Польши пробилась в финал стыковых матчей без борьбы. В полуфинале она должна была в гостях играть со сборной России, которую ФИФА и УЕФА отстранили от международных соревнований.
Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2022 запланирована на 1 апреля 2022 года.