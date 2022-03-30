Гендиректор «Боруссии»: Если «Ман Сити» придет за Холандом, мы не сможем тягаться в деньгах

Гендиректор дортмундской «Боруссии»прокомментировал интерес к форвардусо стороны «Манчестер Сити».

«Я перестал комментировать слухи, появляющиеся в прессе, иначе мне потребовались бы 36-часовые сутки.

Пока от представителей игрока нам не поступало никакой конкретной информации, да и к нам никто не обращался. Но если "Манчестер Сити" придет за Холандом, мы не сможем ничего противопоставить в плане финансов», — сказал Ханс-Йоахим Ватцке Bild.

Напомним, что норвежец находится в шорт-листе «Манчестер Сити», «Барселоны» и «Реала». Также ходят слухи об интересе со стороны ПСЖ.