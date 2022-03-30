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    Гендиректор «Боруссии»: Если «Ман Сити» придет за Холандом, мы не сможем тягаться в деньгах

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    Гендиректор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал интерес к форварду Эрлингу Холанну со стороны «Манчестер Сити».

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Я перестал комментировать слухи, появляющиеся в прессе, иначе мне потребовались бы 36-часовые сутки.

    Пока от представителей игрока нам не поступало никакой конкретной информации, да и к нам никто не обращался. Но если "Манчестер Сити" придет за Холандом, мы не сможем ничего противопоставить в плане финансов», — сказал Ханс-Йоахим Ватцке Bild.

    Напомним, что норвежец находится в шорт-листе «Манчестер Сити», «Барселоны» и «Реала». Также ходят слухи об интересе со стороны ПСЖ.

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