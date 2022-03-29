Португалия — Македония: прогноз, составы, коэффициенты

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
Португалия: Диогу Мейрелеш, Нуну Мендеш, Пепе, Жоау Канселу, Перейра Данилу, Отавио, Жоау Моутинью, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Диогу Жота, Криштиану Роналду.
Северная Македония: Столе Димитриевски, Дарко Велковски, Висар Муслиу, Стефан Ристовски, Эзган Алиоски, Ариян Адеми, Энис Барди, Элиф Элмас, Тихомир Костадинов, Александар Трайковски, Милан Ристовски.
Команды встретятся на стадионе «Драгау» в Порту. Начало в 21:45 мск.
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