Гол Азмуна помог Ирану победить Ливан в матче отбора ЧМ-2022

одержала домашнюю победу над(2:0) в заключительном матче азиатского отборочного турнира к ЧМ-2022.

Голы забили экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун (35-я минута) и Алиреза Джаханбахш (72). Две голевых передачи на свой счет записал Мохаммадхоссейн Канаани.

Сборная Ирана досрочно гарантировала себе путевку на чемпионат мира-2022 в Катаре.

В турнирной таблице отборочного раунда команда лидирует в группе А, имея в активе 25 очков после 10 матчей. Ливан идет на пятой строчке с 6 очками в 10 играх.

На втором месте располагается сборная Южной Кореи (23 очка), у которой есть одна игра в запасе.

Календарь и таблица ЧМ-2022

В группе В сборная Японии на своем поле сыграла вничью с командой Вьетнама — 1:1.

За гостей на 19-й минуте забил Бинг Нгуен Тхан, хозяева ответили голом Майя Йосида на 54-й минуте.

Япония возглавляет таблицу группы B азиатского отборочного турнира ЧМ-2022 с 22 очками в 10 матчах, Вьетнам занимает последнюю, шестую, строчку с 4 очками в 10 играх.

10-й тур является последним в рамках третьего этапа азиатского отборочного турнира ЧМ-2022. Япония досрочно обеспечила себе выход на мировое первенство.