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    Гол Азмуна помог Ирану победить Ливан в матче отбора ЧМ-2022

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Ирана Сборная Японии
    Сборная Ирана одержала домашнюю победу над командой Ливана (2:0) в заключительном матче азиатского отборочного турнира к ЧМ-2022.

    Сердар Амун
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    Сердар Амун

    Голы забили экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун (35-я минута) и Алиреза Джаханбахш (72). Две голевых передачи на свой счет записал Мохаммадхоссейн Канаани.

    Сборная Ирана досрочно гарантировала себе путевку на чемпионат мира-2022 в Катаре.

    В турнирной таблице отборочного раунда команда лидирует в группе А, имея в активе 25 очков после 10 матчей. Ливан идет на пятой строчке с 6 очками в 10 играх.

    На втором месте располагается сборная Южной Кореи (23 очка), у которой есть одна игра в запасе.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В группе В сборная Японии на своем поле сыграла вничью с командой Вьетнама — 1:1.

    За гостей на 19-й минуте забил Бинг Нгуен Тхан, хозяева ответили голом Майя Йосида на 54-й минуте.

    Япония возглавляет таблицу группы B азиатского отборочного турнира ЧМ-2022 с 22 очками в 10 матчах, Вьетнам занимает последнюю, шестую, строчку с 4 очками в 10 играх.

    10-й тур является последним в рамках третьего этапа азиатского отборочного турнира ЧМ-2022. Япония досрочно обеспечила себе выход на мировое первенство.

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