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    Гол и пас Отавио помогли Португалии обыграть Турцию в стыковом матче ЧМ-2022

    Португалия — Турция: счет матча 3:1, обзор голов

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    Сборная Португалии одержала домашнюю победу над командой Турции (3:1) в матче 1/2 финала плей-офф за выход на чемпионат мира 2022.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 15-й минуте. Роналду догнал мяч справа на краю штрафной, выполнил короткую передачу на Жоту, тот переадресовал ещё левее, на Бернарду Силву, который ударом низом в касание пробил в штангу. Голкипер прыгнул за этим мячом, не дотянулся, а рикошет получился на Отавио, и тот с острого угла добил мяч в сетку.

    На 42-й минуте Отавио от правого края штрафной выполнил превосходный навес к дальней штанге, где Диогу Жота в прыжке головой вколотил мяч в сетку.

    На 65-й минуте турки отквитали один мяч. Бурак Йылмаз обыгрался с Ундером, получив ответную передачу у левого края вратарской, и резким ударом низом отправил мяч в сетку.

    На 83-й минуте в ворота португальцев был назначен пенальти — Фонте, выбивая мяч из штрафной, попал сопернику по ноге. Но Бурак Йылмаз не смог реализовать одиннадцатиметровый.

    А уже в компенсированное время Матеус Нунес установил окончательный счет.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Плей-офф. Полуфинал
    Португалия — Турция 3:1
    Голы: 1:0 Отавио (15'), 2:0 Диогу Жота (42'), 2:1 Бурак Йилмаз (65'), 3:1 Матеус Луис (90 + 4') Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот, Жозе Фонте, Перейра Данилу, Рафаэл Геррейру (Nuno Mendes, 88'), Бруну Фернандеш (Вилльям Карвалью, 81'), Жоау Моутинью (Матеус Луис, 88'), Бернарду Силва, Отавио (Рафаэл Леау, 88'), Криштиану Роналду, Диогу Жота (Жоау Фелиш, 71') Турция: Бурак Йилмаз, Дженгиз Ундер, Беркан Кутлу (Serdar Dursun, 90'), Kerem Akturkoglu (Энес Унал, 66'), Хакан Чалханоглу, Оркун Кёкчю (Дорукхан Токёз, 80'), Зеки Мехмет Челик (Юсуф Язиджи, 80'), Чаглар Сёюнджю, Мерих Демирал, Озан Кабак, Угурджан Чакыр Предупреждения: Диогу Жота (35'), Хакан Чалханоглу (69'), Мерих Демирал (77'), Жоау Моутинью (86'), Дорукхан Токёз (90 + 6')

    Португалия вышла в финал стыковых матчей ЧМ-2022, где сыграет с Северной Македонией, которая обыграла Италию.

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