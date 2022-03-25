Португалия — Турция: счет матча 3:1, обзор голов

Счет в матче был открыт на 15-й минуте. Роналду догнал мяч справа на краю штрафной, выполнил короткую передачу на Жоту, тот переадресовал ещё левее, на Бернарду Силву, который ударом низом в касание пробил в штангу. Голкипер прыгнул за этим мячом, не дотянулся, а рикошет получился на Отавио, и тот с острого угла добил мяч в сетку.
На 42-й минуте Отавио от правого края штрафной выполнил превосходный навес к дальней штанге, где Диогу Жота в прыжке головой вколотил мяч в сетку.
На 65-й минуте турки отквитали один мяч. Бурак Йылмаз обыгрался с Ундером, получив ответную передачу у левого края вратарской, и резким ударом низом отправил мяч в сетку.
На 83-й минуте в ворота португальцев был назначен пенальти — Фонте, выбивая мяч из штрафной, попал сопернику по ноге. Но Бурак Йылмаз не смог реализовать одиннадцатиметровый.
А уже в компенсированное время Матеус Нунес установил окончательный счет.
Португалия вышла в финал стыковых матчей ЧМ-2022, где сыграет с Северной Македонией, которая обыграла Италию.