Роналду — о победе над Турцией: Сделан первый шаг к нашей важной цели

Нападающий сборной Португалиипрокомментировал победу над Турцией в полуфинальном стыковом матче за выход на ЧМ-2022 (3:1).

«Сделан первый шаг к нашей важной цели, к чемпионату мира-2022. Хотя пока ничего не выиграно, ничего не достигнуто. Мы должны продолжать работать серьезно и целенаправленно, уважая соперника, но по-прежнему веря в свои силы. Вперед, Португалия! На пути в Катар!» — написал Роналду в социальной сети.

В финале квалификации ЧМ-2022 португальская команда встретится с Северной Македонией, которая переиграла Италию. Матч состоится 29 марта.

Чемпионат мира-2022 году пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.