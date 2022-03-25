Бейл прокомментировал победу над Австрией в стыках ЧМ-2022

Нападающий сборной Уэльсапрокомментировал победу команды над Австрией (2:1) в матче стыкового турнира ЧМ-2022, в котором форвард отметился дублем.

«Это была важная игра. Мы знали это. Должны были показать себя, выложиться по полной и использовать наш опыт в ответственных матчах. Это идеальный сценарий. Я могу забить со штрафной, если буду в хорошем игровом состоянии. Было приятно видеть, как мяч залетает. Первый гол придал нам импульс, и второй тоже был хорош.

Половина работы сделана. Мы будем наслаждаться сегодняшним вечером. Впереди еще одна сложная игра против Шотландии или Украины, и мы будем готовы к ней, когда она состоится», — приводит слова Бейла сайт BBC.

В финале квалификации ЧМ-2022 Уэльс встретится с победителем матча Шотландия — Украина, который был перенесен.