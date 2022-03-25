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    Алжир обыграл Камерун, Тунис победил Мали в первых матчах за выход на ЧМ-2022

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    Сборная Туниса одержала выездную победу над командой Мали (1:0) в первом матче третьего раунда турнира за выход в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

    Сборная Алжира
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    Сборная Алжира

    Защитник Мали Мусса Сиссако сперва на 36-й минуте забил мяч в собственные ворота, а через 4 минуты получил прямую красную карточку.

    В параллельном матче сборная Алжира в гостях переиграла команду Камеруна — 1:0.

    Автором единственного гола на 40-й минуте стал Ислам Слимани.

    Еще в одном матче сборная ДР Конго на своем поле сыграла вничью с командой Марокко — 1:1.

    Хозяева открыли счет на 12-й минуте — отличился Йоан Висса. Марокканцы могли сравнять счет на 55-й минуте, но Райан Ммаэ не реализовал пенальти.

    Отыгрались гости на 76-й минуте, благодаря голу Тарика Тиссудали. А на 85-й минуте конголезцы остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Нгонда Музинга

    Ответные матчи между командами состоятся 29 марта. Победители противостояний отправятся на ЧМ-2022.

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