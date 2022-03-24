Автогол принес сборной Сербии победу над Венгрией

потерпела домашнее поражение от(0:1) в товарищеском матче, прошедшем в Будапеште.

Единственный гол был забит на 35-й минуте — мяч в свои ворота срезал защитник Жолт Надь.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Венгрия — Сербия 0:1 Гол: 0:1 Zsolt Nagy (автогол) (35') Венгрия: Петер Гулачи, Эндре Ботка (Акош Кечкеш, 80'), Адам Ланг, Attila Fiola, Loic Nego (Бендегуз Болла, 59'), Адам Надь (Daniel Gazdag, 59'), Андраш Шчафер, Zsolt Nagy (Каллум Стайлз, 70'), Роланд Шаллаи (Балинт Вечей, 80'), Доминик Собослаи, Адам Салаи (Martin Adam, 70') Сербия: Александр Митрович, Душан Тадич, Филип Костич (Михайло Ристич, 46'), Сергей Милинкович-Савич, Неманья Гудель, Саша Лукич (Неманья Радоньич, 46'), Андрия Живкович (Лука Йович, 46'), Страхиня Павлович (Стефан Митрович, 55'), Матия Настасич (Алекса Терзич, 65'), Милош Велькович (Урош Рачич, 77'), Ваня Милинкович-Савич

На следующей неделе обеим командам предстоят очередные товарищеские матчи. 29 марта сербы сыграют против Дании, а венгры в этот же день встретятся с Северной Ирландией.