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    У Погба украли золотую медаль ЧМ-2018

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба рассказал подробности ограбления его дома.

    Поль Погба
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    Поль Погба

    Злоумышленники ограбили дом Погба во время матча Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».

    «Я в порядке, моя семья тоже. У меня была довольно удивительная неделя. После матча Лиги чемпионов я пошел домой и обнаружил, что мой дом ограбили.

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    • Туда вошли три человека, которые украли мой сейф. Там были мамины украшения, моя медаль с чемпионата мира…

    Больше всего меня напугало то, что во время инцидента двое моих детей были дома с няней. Она все слышала, позвонила жене и охране, потом заперлась с мальчиками в комнате. Несколько дней после этого она была в шоке. Самое главное, что с моими детьми все в порядке», — приводит слова Погба Le Figaro.

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