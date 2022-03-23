У Погба украли золотую медаль ЧМ-2018

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франциирассказал подробности ограбления его дома.

Злоумышленники ограбили дом Погба во время матча Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».

«Я в порядке, моя семья тоже. У меня была довольно удивительная неделя. После матча Лиги чемпионов я пошел домой и обнаружил, что мой дом ограбили.

Туда вошли три человека, которые украли мой сейф. Там были мамины украшения, моя медаль с чемпионата мира…

Больше всего меня напугало то, что во время инцидента двое моих детей были дома с няней. Она все слышала, позвонила жене и охране, потом заперлась с мальчиками в комнате. Несколько дней после этого она была в шоке. Самое главное, что с моими детьми все в порядке», — приводит слова Погба Le Figaro.