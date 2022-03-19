«Вулверхэмптон» — «Лидс»: счет 2:3, обзор голов

В матче 30 тура чемпионата Англиина поле «Молинью» обыграл. Результат встречи 3:2 в пользу «павлинов».

В первом тайме «волки» ушли в отрыв благодаря голам Хонни и Фрасиску Тринкана.

Перелом случился во второй половине встречи. «Павлины» забили три раза подряд. Отметились Джек Харрисон, Родриго и Люк Эйлинг.

Отметим, что еще при счете 2:0 в пользу хозяев, их форвард Рауль Хименес получил красную карточку.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Лидс 2:3 Голы: 1:0 Хонни (26'), 2:0 Франсиску Тринкан (45 + 11'), 2:1 Джек Харрисон (63'), 2:2 Родриго (66'), 2:3 Люк Эйлинг (90 + 1') Вулверхэмптон: Жозе Са, Вийи Боли, Конор Коди, Ромен Сес, Хонни (Francisco Oliveira, 90'), Рубен Невеш (Франсиску Тринкан, 25'), Жоау Моутинью, Райан Айт Нури, Леандер Дендонкер (Фабиу Силва, 90'), Даниэл Поденсе (Хван Хи Чан, 78'), Рауль Хименес Лидс: Патрик Бэмфорд (Sam Greenwood, 23'), Джек Харрисон, Родриго, Даниэль Джеймс, Адам Форшоу, Матеуш Клих (Чарли Крессвел, 45'), Стюарт Даллас, Паскаль Стрёйк, Диего Льоренте (Робин Кох, 40'), Люк Эйлинг, Иллан Меслье (Kristoffer Klaesson, 55') Предупреждения: Вийи Боли (7'), Рауль Хименес (43'), Паскаль Стрёйк (45 + 10'), Рауль Хименес (53'), Родриго (68'), Чарли Крессвел (74'), Адам Форшоу (90 + 8')

После 30 туров «Лидс» занимает 16 место с 29 очками, а «Вулверхэмптон» с 46 баллами находится на 8 строчке.