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    «Дженоа» в меньшинстве одолел «Торино»

    «Дженоа» — «Торино»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 30-го тура чемпионата Италии «Дженоа» одержал домашнюю победу над «Торино» со счетом 1:0.

    «Дженоа»
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    «Дженоа»

    Счет в матче на 14-й минуте открыли хозяева — отличился полузащитник Маноло Портанова.

    А на 24-й минуте генуэзцы остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил норвежский защитник Лео Скири.

    Футбол. Италия. Серия А
    Дженоа — Торино 1:0
    Гол: 1:0 Маноло Портанова (14') Дженоа: Сальваторе Сиригу, Мортен Френнруп, Никола Максимович, Leo Oestigard, Johan Vasquez, Стефано Стураро, Милан Бадель, Филиппо Мелегони (Кельвин Йебоа, 66'), Надим Амири (Маттья Бани, 25'), Маноло Портанова (Пабло Гальдамес, 66'), Маттиа Дестро (Сильван Хефти, 46') Торино: Андреа Белотти, Марко Пьяца, Томмазо Побега, Мергим Войвода (Кристиан Даниэль Ансальди, 51'), Роландо Мандрагора (Йосип Брекало, 51'), Саша Лукич, Уилфрид Синго (Симоне Дзадза, 80'), Рикардо Родригес (Алессандро Буонджорно, 80'), Бремер Глейсон, Армандо Иццо, Этрит Бериша Предупреждения: Leo Oestigard (10'), Leo Oestigard (24'), Маттья Бани (84'), Армандо Иццо (87'), Томмазо Побега (90'), Кристиан Даниэль Ансальди (90 + 2')

    «Дженоа», одержавший всего лишь вторую победу в текущем чемпионате, в таблице Серии А располагается на предпоследней, 19-й строчке с 22 очками. «Торино» (35 очков) занимает 11-е место.

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