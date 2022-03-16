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    Хави поделился ожиданиями от матча с «Галатасараем»

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    Главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарий перед ответной игрой 1/8 финала Лиги Европы с «Галатасараем».

    Хави
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    Хави

    «Для нас это как финал. Выпадет либо орёл, либо решка. Если мы плохо сыграем, то вылетим.

    Нам нужно быть интенсивнее, чем в первом матче. Мне не понравился первый тайм. Неделю спустя мы выглядели лучше, но всё равно упустили несколько моментов. Нужно показать такую же игру, как в матче с "Осасуной".

    Завтра мы должны победить. Это финал. Необходимо показать, что мы можем бороться в еврокубках. Сейчас мы в такой же ситуации, что с "Наполи".

    Мы хотим пройти дальше. Я много раз говорил, что наша цель — попасть в Лигу чемпионов. Победа в Лиге Европы — один из вариантов. Раздевалка очень воодушевлена, игроки хотят показать, что могут бороться в Европе, пусть это и не самый престижный турнир», — цитирует Хави Sport.es.

    Поединок состоится 17 марта в 20:45 мск. Результат первой встречи 0:0.

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