Хави поделился ожиданиями от матча с «Галатасараем»

Главный тренер «Барселоны»дал комментарий перед ответной игрой 1/8 финала Лиги Европы с «Галатасараем».

«Для нас это как финал. Выпадет либо орёл, либо решка. Если мы плохо сыграем, то вылетим.

Нам нужно быть интенсивнее, чем в первом матче. Мне не понравился первый тайм. Неделю спустя мы выглядели лучше, но всё равно упустили несколько моментов. Нужно показать такую же игру, как в матче с "Осасуной".

Завтра мы должны победить. Это финал. Необходимо показать, что мы можем бороться в еврокубках. Сейчас мы в такой же ситуации, что с "Наполи".

Мы хотим пройти дальше. Я много раз говорил, что наша цель — попасть в Лигу чемпионов. Победа в Лиге Европы — один из вариантов. Раздевалка очень воодушевлена, игроки хотят показать, что могут бороться в Европе, пусть это и не самый престижный турнир», — цитирует Хави Sport.es.

Поединок состоится 17 марта в 20:45 мск. Результат первой встречи 0:0.