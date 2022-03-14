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    Хави: На матч с «Галатасараем» постараемся выставить боевой состав

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    Главный тренер «Барселоны» Хави после победы в матче с «Осасуной» (4:0) в испанской Примере поделился впечатлениями от матча и рассказал, что думает о предстоящей игровой неделе.

    Хави
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    Хави

    «Перед первым матчем мы были не сосредоточены. Когда вы расслаблены, победы проходят мимо вас. Ребята показали хорошую игру с "Осасуной". Для меня это было одним из лучших выступлений с момента, как я стал тренером. Все получали удовольствие.

    На матч с "Галатасараем" постараемся выставить боевой состав, чтобы выиграть в Турции, но все зависит от обстоятельств. В первой встрече "Барселона" была лучше, хотя мы не играли хорошо, но команда заслужила победу и теперь поедет в Турцию, чтобы проходить в следующую стадию», — цитирует Хави Sport.es.

    Ответный матч «Барселоны» с «Галатасараем» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 17 марта. В первой встрече команды сыграли со счетом 0:0.

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