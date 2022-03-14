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    Джикия: Мне кажется, что «Спартак» сейчас выглядит более стабильно

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    Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в 21-м туре чемпионата России.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Мне кажется, что мы сейчас выглядим более стабильно. Понятное дело, что всегда обидно проигрывать, допуская нелепые ошибки. Надеюсь, в будущем такое не повторится. "Спартак" хочет стабилизировать игру и подняться как можно выше в таблице.

    Мы идем от игры к игре, следующий матч у нас с "Нижним Новгородом", будем думать об этом сопернике. Нужно исправить сегодняшние ошибки и идти дальше.

    Мы разговариваем со всеми легионерами. Как видите, сегодня все в команде. Всем ребятам большое спасибо за то, что остаются.

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    • Мы ожидали, что "Краснодар" будет играть на контратаках. Свои ошибки сегодня привели к пропущенным голам. А если смотреть на все остальное, больше моментов у "Краснодара" и не было», — приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 21-го тура.

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