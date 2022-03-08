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    Источник: Холанд решил перейти в «Барселону»

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    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

    Эрлинг Холанд
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    Эрлинг Холанд

    По информации каталонского издания Sport, Холанд решил перейти в «Барселону».

    Ранее сообщалось, что наибольшие шансы подписать норвежца имеют мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

    Но Холанд, по всей видимости, склоняется к тому, чтобы стать частью нового проекта «Барселоны», которая начинает приходить в себя после ухода Лионеля Месси.

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    • В «Реале» Эрлингу пришлось бы бороться за роль лидера с Килианом Мбаппе, который, как известно, находится в шаге от перехода в мадридский клуб.

    Действующий контракт Холанда с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года. По окончании текущего сезона в его соглашении активируется пункт о выкупе за 75 миллионов евро.

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