СМИ: Холанд определится с новым клубом в ближайшие несколько недель

Нападающий дортмундской «Боруссии»в ближайшие несколько недель определится с клубом, в котором продолжит карьеру.

По информации The Athletic, главными претендентами на норвежца стали мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

«Реал» изначально хотел подписать этим летом только Килиана Мбаппе, но в связи с повышенным интересом «Ман Сити» к Холанду, возможно, постарается приобрести в этом году и норвежца.

На Холанда по-прежнему претендует и «Барселона», но каталонцам будет гораздо сложнее оформить сделку.

Действующий контракт Холанда с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года. По окончании текущего сезона в его соглашении активируется пункт о выкупе за 75 миллионов евро.