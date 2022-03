Хави — о возможном переходе Холанда в «Барсу»: Мы работаем над будущим клуба

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего дортмундской «Боруссии»в каталонский клуб.

«Я не могу разглашать подробности. Мы работаем над настоящим и будущим этого клуба. Когда что-то будет объявлено, вы всё узнаете», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

Barça manager Xavi on rumours about his travel to Munich to meet with Erling Haaland: “I can't give you details… we work on the present and future of the club”. 🔴 #FCB

“When things can be announced we will announce it — as we did with Pablo Torre, who is an excellent signing”. pic.twitter.com/tetjuMjjuI