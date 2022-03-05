Семак рассказал, кто из футболистов «Зенита» пропустит матч с «Уфой»

Главный тренер «Зенита»рассказал о кадровой ситуации перед матчем чемпионата России против

«Что касается Вендела, то ему предстоит индивидуальная тренировка — посмотрим, как он себя чувствует. Я надеюсь, что все хорошо.

Клаудиньо еще испытывает некоторый дискомфорт, Кузяев тренируется индивидуально, у Ловрена — более серьезная травма.

Одоевский тоже на какое-то время выбыл — к сожалению, у него разрыв связок пальца, поэтому какое-то время он точно пропустит», — приводит слова Семака пресс-служба питерского клуба.

Матч «Зенит» — «Уфа» пройдет 7 марта в Санкт-Петербурге, начало — в 16:30 мск.