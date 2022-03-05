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    Семак рассказал, кто из футболистов «Зенита» пропустит матч с «Уфой»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровой ситуации перед матчем чемпионата России против «Уфы».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Что касается Вендела, то ему предстоит индивидуальная тренировка — посмотрим, как он себя чувствует. Я надеюсь, что все хорошо.

    Клаудиньо еще испытывает некоторый дискомфорт, Кузяев тренируется индивидуально, у Ловрена — более серьезная травма.

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    • Одоевский тоже на какое-то время выбыл — к сожалению, у него разрыв связок пальца, поэтому какое-то время он точно пропустит», — приводит слова Семака пресс-служба питерского клуба.

    Матч «Зенит» — «Уфа» пройдет 7 марта в Санкт-Петербурге, начало — в 16:30 мск.

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