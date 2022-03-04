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    Латиноамериканцы «Зенита» не собираются покидать клуб

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    Бразильские футболисты «Зенита» пока что не планируют покидать команду, несмотря на сложную ситуацию в мире.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    Латиноамериканцы переживают из-за сложившейся обстановки, близко к сердцу принимают последние события в мире и в футболе, но не намерены покидать Санкт-Петербург и готовы остаться в «Зените», сообщает Bobsoccer.ru.

    За «Зенит» выступают бразильцы Дуглас Сантос, Малком, Клаудиньо Родригес, Вендел, Юри Алберто и колумбиец Вильмар Барриос.

    Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ранее заявил, что иностранные футболисты останутся в команде до конца сезона.

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