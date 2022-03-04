Латиноамериканцы «Зенита» не собираются покидать клуб

Бразильские футболистыпока что не планируют покидать команду, несмотря на сложную ситуацию в мире.

Латиноамериканцы переживают из-за сложившейся обстановки, близко к сердцу принимают последние события в мире и в футболе, но не намерены покидать Санкт-Петербург и готовы остаться в «Зените», сообщает Bobsoccer.ru.

За «Зенит» выступают бразильцы Дуглас Сантос, Малком, Клаудиньо Родригес, Вендел, Юри Алберто и колумбиец Вильмар Барриос.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ранее заявил, что иностранные футболисты останутся в команде до конца сезона.