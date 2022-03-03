Гендиректор «Зенита»: Наши игроки заявлений об уходе не делали и не делают

Генеральный директор «Зенита»считает, что иностранные футболисты останутся в команде до конца сезона.

«Естественно, все люди обеспокоены — не важно, из какой они страны.

Мы находимся в ежедневном контакте с ребятами. Анализируем ситуацию с учетом курса, который взят: необходимость доиграть чемпионат РПЛ и разыграть Кубок России.

И, будучи информированными с нашей стороны, наши игроки никаких заявлений об уходе не делали и не делают.

Надеюсь, в таком ключе мы сможем завершить сезон», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Ранее «Зенит» объявил об уходе украинского защитника Ярослава Ракицкого.