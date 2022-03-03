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    Гендиректор «Зенита»: Наши игроки заявлений об уходе не делали и не делают

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что иностранные футболисты останутся в команде до конца сезона.

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    Клаудиньо

    «Естественно, все люди обеспокоены — не важно, из какой они страны.

    Мы находимся в ежедневном контакте с ребятами. Анализируем ситуацию с учетом курса, который взят: необходимость доиграть чемпионат РПЛ и разыграть Кубок России.

    И, будучи информированными с нашей стороны, наши игроки никаких заявлений об уходе не делали и не делают.

    Надеюсь, в таком ключе мы сможем завершить сезон», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

    Ранее «Зенит» объявил об уходе украинского защитника Ярослава Ракицкого.

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