Ярослав Ракицкий покинул «Зенит»

Украинский защитникпокинул «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

Как сообщает официальный сайт клуба, 2 марта по просьбе футболиста было досрочно прекращено действие контракта. Это связано с тяжелой семейной ситуацией.

Ракицкий выступает за «Зенит» с зимы 2019 года. В нынешнем сезоне украинский защитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Действующий контракт 32-летнего защитника заканчивается после сезона-2021/2022.

За сборную Украины Ярослав провёл 54 матча, в которых пять раз поразил ворота соперника. 6 ноября 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной.