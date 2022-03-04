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    Чалов оформил дубль в матче за «Базель»

    Футбол ЦСКА Базель
    «Базель» сумел уйти от поражения в матче 24-го тура чемпионата Швейцарии с «Санкт-Галленом» (2:2).

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    Гост ушли на перерыв, ведя в два мяча. По голу забили Жереми Гийемено и Квандво Дуа. Во втором тайме «Базель» ушел от поражения.

    Спасти команду выпало российскому форварду Федору Чалову, который забил свой первый гол в сезоне на 56-й минуте, а на 83-й оформил дубль, установив окончательный результат.

    Отметим, что эти голы стали для нападающего первыми в составе швейцарской команды.

    «Базель» в 24 матчах чемпионата Швейцарии набрал 41 очко и занимает в турнирной таблице третье место, отставая от «Янг Бойз» на три очка и имея матч в запасе. «Санкт-Галлен» с 30 очками расположился на шестой строчке.

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