«Эвертон» расторг контракты с компаниями USM, «Мегафон» и Yota

на официальном сайте объявил о расторжении контрактов с российскими компаниями USM, «Мегафон» и Yota.

«Все в "Эвертоне" по-прежнему потрясены и опечалены ужасающими событиями, разворачивающимися на Украине. Клуб может подтвердить, что он немедленно приостановил все договорённости о коммерческом спонсорстве с российскими компаниями USM, "Мегафон" и Yota», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее УЕФА и «Шальке» прекратили сотрудничество с российской компанией «Газпром». ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, национальная команда нашей страны не сыграет в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, пропустит мировое первенство в Катаре.