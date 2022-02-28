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    УЕФА и ФИФА отстранили все российские команды от турниров под своей эгидой

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    Принято совместное решение об отстранении всех российских команд от турниров ФИФА и УЕФА в связи с вторжением российских войск в Украину.

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    «Эти решения были приняты сегодня бюро совета ФИФА и исполкомом УЕФА — высшими директивными органами обеих организаций по таким неотложным вопросам.

    Футбол здесь полностью сплочен и полностью солидарен со всеми пострадавшими в Украине. Оба президента надеются, что ситуация в Украине значительно и быстро улучшится, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми», — говорится в заявлении на сайте УЕФА.

    Таким образом, «Спартак» и «Зенит» исключены из Лиги Европы, а сборная России отстранена от ЧМ-2022.

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