УЕФА и ФИФА отстранили все российские команды от турниров под своей эгидой

«Эти решения были приняты сегодня бюро совета ФИФА и исполкомом УЕФА — высшими директивными органами обеих организаций по таким неотложным вопросам.
Футбол здесь полностью сплочен и полностью солидарен со всеми пострадавшими в Украине. Оба президента надеются, что ситуация в Украине значительно и быстро улучшится, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми», — говорится в заявлении на сайте УЕФА.
Таким образом, «Спартак» и «Зенит» исключены из Лиги Европы, а сборная России отстранена от ЧМ-2022.