Источник: УЕФА 28 февраля исключит «Спартак» из Лиги Европы

Московскийбудет исключён из Лиги Европы и не сыграет в 1/8 финала турнира с «РБ Лейпциг». Об этом сообщает

По сведениям источника, такое решение будет принято УЕФА сегодня, 28 февраля. «РБ Лейпциг» автоматически пройдёт в 1/4 финала турнира.

Президент «РБ Лейпциг» Оливер Минтцлафф предположил, что игры со «Спартаком» будут отменены:

«Мы продолжаем поддерживать тесный контакт с ассоциациями и полностью доверяем УЕФА и их решениям. Мы предполагаем, что игры будут отменены», — приводит слова Минтцлаффа Bild.

Напомним, ранее стало известно, что «Спартак» проведёт домашний матч с «РБ Лейпцигом» на нейтральном поле. Приоритетным вариантом для проведения встречи красно-белые рассматривают Баку.