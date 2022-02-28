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    Источник: УЕФА 28 февраля исключит «Спартак» из Лиги Европы

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    Московский «Спартак» будет исключён из Лиги Европы и не сыграет в 1/8 финала турнира с «РБ Лейпциг». Об этом сообщает Bild.

    ФК «Спартак»
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    ФК «Спартак»

    По сведениям источника, такое решение будет принято УЕФА сегодня, 28 февраля. «РБ Лейпциг» автоматически пройдёт в 1/4 финала турнира.

    Президент «РБ Лейпциг» Оливер Минтцлафф предположил, что игры со «Спартаком» будут отменены:

    «Мы продолжаем поддерживать тесный контакт с ассоциациями и полностью доверяем УЕФА и их решениям. Мы предполагаем, что игры будут отменены», — приводит слова Минтцлаффа Bild.

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    • Напомним, ранее стало известно, что «Спартак» проведёт домашний матч с «РБ Лейпцигом» на нейтральном поле. Приоритетным вариантом для проведения встречи красно-белые рассматривают Баку.

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