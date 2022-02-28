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    Спаллетти: «Наполи» заслужил победу над «Лацио»

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    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвел итоги матча 27-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (2:1).

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    «Команда показала хороший футбол во втором тайме. Конечно, чудесный гол Педро позволил "Лацио" сравнять, но до этого у нас было много моментов — гол, который не был засчитан, и тот, который был выбит с линии.

    Я считаю, что в целом команда заслужила победу. Хочу подчеркнуть, что все стонут о том, что у этой команды нет характера, она мягкая, вялая, и я хочу услышать, как они говорят это сейчас. У нашей команды определенно есть характер», — приводит слова Спаллетти DAZN.

    «Наполи» занимает первое место в таблице Серии А — 57 очков, «Лацио» — седьмое и 43 очка.

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