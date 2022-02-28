Спаллетти: «Наполи» заслужил победу над «Лацио»

Главный тренер «Наполи»подвел итоги матча 27-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (2:1).

«Команда показала хороший футбол во втором тайме. Конечно, чудесный гол Педро позволил "Лацио" сравнять, но до этого у нас было много моментов — гол, который не был засчитан, и тот, который был выбит с линии.

Я считаю, что в целом команда заслужила победу. Хочу подчеркнуть, что все стонут о том, что у этой команды нет характера, она мягкая, вялая, и я хочу услышать, как они говорят это сейчас. У нашей команды определенно есть характер», — приводит слова Спаллетти DAZN.

«Наполи» занимает первое место в таблице Серии А — 57 очков, «Лацио» — седьмое и 43 очка.